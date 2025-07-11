Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. İşte Süper Lig'de 1. ve 2. hafta programı...
Futbol tutkunları 2025-2026 için nefesini tuttu. Trendyol Süper Lig'deki kulüpler yeni sezon öncesi hazırlıklarını son sürat sürdürüyor. Süper Lig'de yeni sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.
Süper Lig'de 1. ve 2. haftaların programı şu şekilde:
1. hafta
8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
10 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Konyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
21.30 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir
21.30 Kayserispor - Beşiktaş
2. hafta
15 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe - Fenerbahçe
17 Ağustos Pazar
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor