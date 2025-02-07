Süper Lig'de Koray Günter sürprizi! Transferde ters köşe

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde ön plana çıkarken; Göztepeli Koray Günter için de farklı gelişmeler söz konusu. Süper Lig ekipleri, gelecek sezon yapılanmasında Koray Günter'e de şans vermek istiyor.

GÖZTEPELİ KORAY GÜNTER İÇİN TRANSFERDE KRİTİK SÜREÇ

Göztepe ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan deneyimli stoper, bonservisinin bulunduğu Verona tarafından da gözden çıkarılmış durumda. Halihazırda İzmir ekibinin de sözleşmesi hakkında net bir karar vermediği Günter, Anadolu ekiplerinin transfer listelerinde yer almaya başladı. 30 yaşındaki savunmacı için planlamalar yapan kulüpler, mali anlamda çok uygun gördükleri bu fırsat transferini değerlendirmek istiyorlar.

SÜPER LİG'DE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Daha önce Borussia Dortmund, Galatasaray, Genoa, Sampdoria, Verona ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde forma giyen deneyimli savunmacının; kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.

BU SEZONU

Göztepe forması ile bu sezon 16 maça çıkan Günter, 1046 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.