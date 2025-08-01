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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de sürpriz transfer: Milanlı yıldızın menajeri İstanbul'da!

Samuel Chukwueze'nin menajeri, yıldız futbolcunun Süper Lig'e transferi için İstanbul'a geldi. Milan'da aradığını bulamayan Samuel Chukwueze, an itibarıyla Süper Lig devleri için transfer listelerinde yer almaya başladı.

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Süper Lig'de sürpriz transfer: Milanlı yıldızın menajeri İstanbul'da!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 19:49

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de, Samuel Chukwueze kritiği yapılıyor. 'dan ayrılacak oyuncunun menajeriyle ilk olarak Beşiktaş görüşme gerçekleştirirken, Calciomercato'ya göre ise siyah beyazlılar mali anlamda etkili bir teklif sunamadı.

FENERBAHÇE SAMUEL CHUKWUEZE TRANSFERİ İÇİN DEVREDE

Beşiktaş'ın masada istediğini alamadığı süreçte, Samuel Chukwueze transferi için Fenerbahçe devreye girdi. Halihazırda İstanbul'da olan menajer, Beşiktaş sonrasında Fenerbahçe tarafıyla görüşmeler yapmaya başladı ve Samuel Chukwueze için Süper Lig ihtimalini ciddi anlamda değerlendirmek istediklerini belirtti.

Süper Lig'de sürpriz transfer: Milanlı yıldızın menajeri İstanbul'da!

SÜPER LİG YOLUNDAKİ SAMUEL CHUKWUEZE'NİN PERFORMANSI

Milan ile geçen sezon 36 maça çıkan Samuel Chukwueze, 1287 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 3 asistlik katkı sağladı. Ayrıca da İtalya deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldızın, satın alma opsiyonuyla birlikte Süper Lig'e kiralanması bekleniyor.

Süper Lig'de sürpriz transfer: Milanlı yıldızın menajeri İstanbul'da!

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN YILDIZ KANAT İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Kırmızı siyahlılar, Samuel Chukwueze'yi 21 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
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#Spor
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