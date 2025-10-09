Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik

Süper Lig'de ilk 8 haftada sürpriz teknik direktör değişimleri damga vurdu. Tam 7 takım kötü sonuçların ardından teknik adam değişikliğine gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:21

'in 2025-2026 sezonunda 8 hafta geride kalırken adeta teknik direktör kıyımı yaşandı. Takımlar üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 7'si de teknik adam değişikliğine gitti.

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik

PERDEYİ GAZİANTEP FK AÇTI

2025-2026 sezonunda ilk teknik adam değişikliğine giden takım oldu. İsmet Taşdemir yönetiminde yeni döneme 'merhaba' diyen Güneydoğu Anadolu ekibi, ilk 2 haftada Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla kaybedince Taşdemir ile yollar ayrıldı. İsmet Taşdemir'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, iyi bir başlangıç yaparak 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR KERVANA KATILDI

Teknik direktör değişikliği kervanına İstanbul temsilcileri , ve RAMS de katıldı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal'da özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi.

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik

Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a emanet etti.

Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho ile giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon ortaya konan oyun sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adam, yeni dönemde de lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u saf dışı bırakan Kanarya, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Böylece Fenerbahçe'deki Jose Mourinho dönemi de 29 Ağustos tarihinde son bulmuş oldu. Mourinho'nun ardından Domenico Tedesco sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü oldu.

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik

Geçmişten bugüne teknik ekipler konusunda ortaya koyduğu istikrarla bilinen Başakşehir'de de bu gidişat bozuldu. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin play-off'unda Romanya ekibi Craiova'ya elenip, ligde de 2 beraberlik yaşayınca Çağdaş Atan ile yol ayrımına gidildi. RAMS Başakşehir, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u da çalıştırmış olan Nuri Şahin ile el sıkıştı.

SON DEĞİŞİKLİKLER EYÜPSPOR, KAYSERİSPOR VE ANTALYASPOR'DAN

Geçtiğimiz sezon Arda Turan idaresinde Süper Lig'i 6. bitiren Eyüpspor, Turan'ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından A Milli Takım'da Vincenco Montella'nın yardımcılığını yapan Selçuk Şahin'le anlaşmaya vardı. Ancak 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu sadece 5 puan toplanınca eflatun-sarılılar Şahin'e teşekkür etti.

Milli arada teknik adam değişikliği yaşayan bir diğer takım ise 'du. Kayseri ekibi, ligde 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle hanesine yalnızca 5 puan yazdırınca Markus Gisdol'un görevi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte fileleri yalnızca 5 kez sarsarken, tam 17 gol yedi.

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik

EMRE BELÖZOĞLU İSTİFA ETTİ

Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşanan son ekip Antalyaspor oldu. Emre Belözoğlu ile kırmızı-beyazlılar 8 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Özellikle son 3 haftadaki 1-1'lik Kayserispor beraberliği, 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisi ve Rizespor'a karşı 5-2 kaybedilen müsabaka ayrılığı kaçınılmaz kıldı. Bu sonuçların ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetime istifasını sundu ve bu istifa da kabul edildi.

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Tam 7 takımda değişiklik

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’ta 6 milyon euro endişesi! Sergen Yalçın geldi, yedek kulübesinden çıkamadı
ETİKETLER
#beşiktaş
#başakşehir
#süper lig
#kayserispor
#gaziantep fk
#Fenerbahçe
#Teknik Direktör Değişikliği
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.