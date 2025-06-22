Süper Lig'de teknik direktör vedası: İstifa etti!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Burak Yılmaz'dan flaş bir karar geldi. Genç teknik adam Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan istifa ettiğini açıkladı.

Burak Yılmaz, sürpriz bir kararla Kasımpaşa'dan istifa etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

KASIMPAŞA BURAK YILMAZ İLE 'DEVAM' DEMİŞTİ

Kasımpaşa Kulübü 14 Haziran'da, "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." demiş ve 39 yaşındaki teknik direktörle devam edileceği yönünde bilgi vermişti.

BURAK YILMAZ'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Burak Yılmaz, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.