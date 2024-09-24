Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! İşte 6. haftanın tartışmalı pozisyonları 

24 Eylül 2024 20:18 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 20:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının tartışmalı pozisyonlarının VAR kayıtlarını yayımladı.

Yunus Akgün'den Fenerbahçe'nin penaltısına gönderme: "Benim pozisyonum daha penaltıydı"

Yunus Akgün'den Fenerbahçe'nin penaltısına gönderme: "Benim pozisyonum daha penaltıydı"

Trendyol Süper Lig​'de 2024-25 sezonunun 6. haftası dün oynanan Göztepe-Kayserispor maçıyla sona erdi.

Süper Lig​'de haftanın sona ermesiyle Türkiye Futbol Federasyonu​ 6. haftanın VAR​ kayıtlarını paylaştı.

5. haftanın VAR​ kayıtlarında haftaya damga vuran Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Eyüpspor maçındaki pozisyonlara yer verildi.

Açıklanan VAR kayıtlarında dikkat çeken ayrıntılar ise şöyle:

Beşiktaş - Eyüpspor müsabakasının 59. dakikasında konuk ekibin atağında Mame Thiam, kaleci Mert Günok çalımlamak isterken yerde kaldı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, Thiam’ın Mert Günok tarafından düşürüldüğünü tespit ederek sahaya döndü ve Eyüpspor lehine penaltı kararı verdi.

Aynı maçın 89. dakikasında Semih Kılıçsoy’un Tayfur Bingöl ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Zorbay Küçük aut kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, temas olduğunu belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasının 59. dakikasında bordo-mavililerin attığı gol sonrası hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Bayarslan, atak başlangıcında Trabzonsporlu Malheiro’nun, Sorescu’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.