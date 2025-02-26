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Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de yabancı hakem başvurusu! Sürpriz gelişme

Süper Lig'de yabancı hakem süreciyle ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Karadeniz ekibi, kritik maçlar için 'yabancı hakem' talebinde bulundu.

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Süper Lig'de yabancı hakem başvurusu! Sürpriz gelişme
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 14:23

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kritik maçlar için yabancı hakem istediğini açıkladı. Hedefte ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynanacak maçlar var.

AÇIKLAMA METNİ

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek Federasyonumuzu tebrik ederiz. Kulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz. Bu çerçevede, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz."

Süper Lig ekibinden yabancı hakem talebi: Resmi başvuru yapıldı - 1. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR'UN KAÇ PUANI VAR?
Karadeniz ekibi, 24 maçta topladığı 46 puan ile üçüncü sırada.

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#samsunspor
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Slavko Vincic
#Spor
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