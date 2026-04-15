Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Milan peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi: Emirhan Topçu sürprizi

Trendyol Süper Lig’de tarihe geçecek bir transfer iddiası gündeme geldi. Yeni sezona hazırlık yapmaya başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında futbolcu takası gündeme geldi. Yerli rotasyona önem veren Fenerbahçe’nin Beşiktaş’tan savunma oyuncusu Emirhan Topçu’nun peşinde olduğu belirtiliyor.
25 yaşındaki stoper, son haftalarda yaşadığı sakatlık sürecinin ardından yeniden forma şansı buldu. Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen süre alamayan Emirhan, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma tercihlerinde farklı isimlere yönelmesi, oyuncunun durumunu yeniden gündeme taşıdı.
Fenerbahçe'nin, yerli rotasyonunda güçlü bir sol stoper arayışı kapsamında Emirhan'ı kadroya katmak istediği ve iki kulüp arasında sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
Transfer sürecinde takas formülü de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin, Emirhan Topçu ile birlikte Mustafa Hekimoğlu'nu da kadrosuna katmak istediği, karşılığında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü teklif edebileceği ifade edildi.
Emirhan Topçu ile ilgili Avrupa’dan da bazı takımlar atağa geçti. Özellikle Seri A ekibi Milan’ın Emirhan Topçu ile ilgilendiği ortaya çıktı.