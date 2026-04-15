Trendyol Süper Lig’de tarihe geçecek bir transfer iddiası gündeme geldi. Yeni sezona hazırlık yapmaya başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında futbolcu takası gündeme geldi. Yerli rotasyona önem veren Fenerbahçe’nin Beşiktaş’tan savunma oyuncusu Emirhan Topçu’nun peşinde olduğu belirtiliyor.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Milan peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi: Emirhan Topçu sürprizi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu için takas yoluyla ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin, yerli rotasyonuna önem vermesi nedeniyle savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun transferiyle ilgilendiği belirtiliyor. 25 yaşındaki stoper Emirhan Topçu, sakatlık sürecinin ardından Antalyaspor maçında ilk 11'de forma şansı buldu. Fenerbahçe'nin, sezon sonunda Emirhan Topçu için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Transfer sürecinde takas formülünün de gündemde olduğu, Fenerbahçe'nin Emirhan Topçu ile birlikte Mustafa Hekimoğlu'nu da kadrosuna katmak isteyebileceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü takas olarak teklif edebileceği iddia edildi. Emirhan Topçu ile Serie A ekibi Milan'ın da ilgilendiği ortaya çıktı.

EMİRHAN TOPÇU FORMAYI KAPMIŞTI

25 yaşındaki stoper, son haftalarda yaşadığı sakatlık sürecinin ardından yeniden forma şansı buldu. Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen süre alamayan Emirhan, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma tercihlerinde farklı isimlere yönelmesi, oyuncunun durumunu yeniden gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin, yerli rotasyonunda güçlü bir sol stoper arayışı kapsamında Emirhan'ı kadroya katmak istediği ve iki kulüp arasında sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

TAKAS VE AVRUPA İLGİSİ

Transfer sürecinde takas formülü de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin, Emirhan Topçu ile birlikte Mustafa Hekimoğlu'nu da kadrosuna katmak istediği, karşılığında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü teklif edebileceği ifade edildi.

Emirhan Topçu ile ilgili Avrupa’dan da bazı takımlar atağa geçti. Özellikle Seri A ekibi Milan’ın Emirhan Topçu ile ilgilendiği ortaya çıktı.