Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'e ilk veda! Küme düşmeleri kesinleşti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti. Bodrum FK 2-0 ile Çaykur Rizespor deplasmanından galip dönünce, Adana Demirspor'un da matematiksel olarak şansı kalmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'e ilk veda! Küme düşmeleri kesinleşti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 16:27

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda küme düşen ilk ekip Adana Demirspor oldu. Lig tablosunda son sırada olan Adana ekibi, kalan haftalardaki tüm maçlarını kazansa dahi yeterli puana ulaşamıyor.

ADANA DEMİRSPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu haftayı BAY geçen Adana Demirspor, sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig'de 10 maça çıkacak. Mavi Şimşekler, kalan 10 maçı kazansa dahi 28 puana ulaşacak. Küme düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Bodrum FK ise bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek 30 puana yükseldi. Dolaylı olarak da Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşmiş oldu.

12 PUAN SİLİNMİŞTİ

Sahadan çekilme ve mali yükümlülükleri yerine getirememe gibi konulardan dolayı Adana Demirspor'un toplam 12 puanı silinmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

KÜME DÜŞME POTASINDAKİ DİĞER TAKIMLAR NE DURUMDA?
Adana ekibi dışındaki takımların kümede kalma şansı devam ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Morais'li Bodrum FK yine kazandı! 6 maçtır kaybetmiyorlar
Antoine Griezmann sürprizi! Ne Fenerbahçe ne Galatasaray: Transferde herkes ters köşe oldu
ETİKETLER
#adana demirspor
#adana demirspor
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#bodrum fk
#bodrum fk
#murat sancak
#Futbol maçını izlemek
#küme düşme
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.