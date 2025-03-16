Süper Lig'e ilk veda! Küme düşmeleri kesinleşti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti. Bodrum FK 2-0 ile Çaykur Rizespor deplasmanından galip dönünce, Adana Demirspor'un da matematiksel olarak şansı kalmadı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda küme düşen ilk ekip Adana Demirspor oldu. Lig tablosunda son sırada olan Adana ekibi, kalan haftalardaki tüm maçlarını kazansa dahi yeterli puana ulaşamıyor.

ADANA DEMİRSPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu haftayı BAY geçen Adana Demirspor, sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig'de 10 maça çıkacak. Mavi Şimşekler, kalan 10 maçı kazansa dahi 28 puana ulaşacak. Küme düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Bodrum FK ise bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek 30 puana yükseldi. Dolaylı olarak da Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşmiş oldu.

12 PUAN SİLİNMİŞTİ

Sahadan çekilme ve mali yükümlülükleri yerine getirememe gibi konulardan dolayı Adana Demirspor'un toplam 12 puanı silinmişti.