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 | Murat Makas

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Galatasaray dünya yıldızı ile temasa geçti

Galatasaray yönetimi dünyaca ünlü yıldızları kadroya kazandırmak için düğmeye bastı. Uzun süredir gündemde olan Bernardo Silva ile temas sıkılaştırıldı. İşte detaylar...

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Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Galatasaray dünya yıldızı ile temasa geçti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:01

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi’nde başarı için çok titiz transfer listesi hazırlıyor. Galatasaray yönetimi Victor Osimhen’i kadroda tutmak isterken diğer yandan da dünyaca ünlü bir yıldızı takıma getirmeyi hedefliyor.

Dries Mertens sonrası orta saha bölgesine transfer yapacak olan sarı-kırmızılılarda ilk hedef İngiltere oldu. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva ile temaslarını sıklaştırdı.

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Galatasaray dünya yıldızı ile temasa geçti

ŞARTLARI SORULDU

Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan ofansif orta saha için şartlar soruldu ve detaylar masaya yatırıldı. İngiliz basınındaki haberde de; Manchester City'nin 30 yaşındaki yıldızla vedalaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Bernardo Silva bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 3902 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. 8 yıldır City'de görev alan Bernardo Silva, toplamda 404 resmi maça çıkarken 71 gol attı, 72 asist yaptı.

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Galatasaray dünya yıldızı ile temasa geçti

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Silva, Premier Lig'de 6 şampiyonluk, 4 Lig Kupası, 2 FA Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı. Tecrübeli futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda da 2019'da UEFA Uluslar Ligi'ni kaldırmayı başardı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bernardo Silva'nın piyasa değeri ne kadar?
DEĞERİ 38 MİLYON EURO Transfermarkt verilerine göre Silva'nın güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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#Spor
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