Süper Lig'in 3 yıldızı Fas Milli Takımı'na çağırıldı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ekim 2024 19:36 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 19:40
Fas Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında 12 ve 15 Ekim'de Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bu önemli maçlar öncesinde Fas'ın belirlediği aday kadro paylaşıldı. Kadroda Süper Lig'den 3 futbolcu yer aldı.
Galatasaray'da oynayan Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'de forma giyen Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı kadrosunda kendilerine yer bulan isimler arasında oldu.
Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:
Fas Milli Takımı, Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 12 ve 15 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com