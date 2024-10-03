Süper Lig'in 3 yıldızı Fas Milli Takımı'na çağırıldı!

03 Ekim 2024 19:36 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 19:40

Fas Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında 12 ve 15 Ekim'de Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bu önemli maçlar öncesinde Fas'ın belirlediği aday kadro paylaşıldı. Kadroda Süper Lig'den 3 futbolcu yer aldı.