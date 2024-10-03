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Süper Lig'in 3 yıldızı Fas Milli Takımı'na çağırıldı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ekim 2024 19:36 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 19:40
Süper Lig&#039;in 3 yıldızı Fas Milli Takımı&#039;na çağırıldı!

Fas Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında 12 ve 15 Ekim'de Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bu önemli maçlar öncesinde Fas'ın belirlediği aday kadro paylaşıldı. Kadroda Süper Lig'den 3 futbolcu yer aldı. 

Galatasaray'da oynayan Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'de forma giyen Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı kadrosunda kendilerine yer bulan isimler arasında oldu. 

Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Süper Lig'in 3 yıldızı Fas Milli Takımı'na çağırıldı! - 1. Resim

Fas Milli Takımı, Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 12 ve 15 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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