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 | Berkay Alptekin

Süper Lig'in deneyimli teknik adamı İngiltere yolunda! Hull City, Sergej Jakirovic'i duyurdu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City, takımın başına Bosna Hersek asıllı Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic'i getirildiğini duyurdu. Sergej'i takımın başında görmekten mutlu olduklarını açıklayan Acun Ilıcalı, deneyimli teknik adamın oynatacağı futbola inandıklarını ifade etti.

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Süper Lig'in deneyimli teknik adamı İngiltere yolunda! Hull City, Sergej Jakirovic'i duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 13:29

İngiltere Championship ekibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor'un başında olan Sergej Jakirovic'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

İngiliz ekibi, 48 yaşındaki teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Sergej'i takımın başına getirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, oynatacağı futbola inandıklarını vurguladı.

KAYSERİSPOR'U DÜŞME HATTINDAN ALDI

Kayserispor’da ocak ayında göreve başlayan Sergej, sarı-kırmızılı takımın başında 17 lig maçında görev yaptı.

Jakirovic göreve geldiğinde düşme hattında 17. sırada bulunan Kayserispor, sonraki süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı.

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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#teknik direktör
#kayserispor
#hull city
#İngiltere Championship
#Sergej Jakirovic
#Spor
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