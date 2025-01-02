Suriye'de görülen 52 Orduspor FK takım otobüsünün sırrı ortaya çıktı!
TFF 3. Lig takımı Orduspor FK takım otobüsünün Suriye'de başken Şam'a doğru ilerlediği görüldü. Türk bir vatandaşın çektiği video ile ilgili mor-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.
Sosyal medyada Orduspor FK'nın takım otobüsünün Suriye'de görüldüğüne dair yayılan görüntülerle ilgili olarak kulüpten açıklama yapıldı. Kulüp, görüntülerdeki otobüsün iki hafta önce satıldığını açıkladı.
52 ORDUSPOR FK'NIN OTOBÜSÜ NEDEN ŞAM'DA?
TFF 3. Lig’de mücadele eden mor-beyazlı kulübün takım otobüsünün Suriye'nin başkenti Şam'a ilerlediği kaydedilmişti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde, takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam'a doğru hareket ettiği görülüyordu.
Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise otobüsün 18 Aralık 2024 tarihinde satıldığı ve kulüp ile ilişkisinin kalmadığı dile getirildi.
"İKİ HAFTA ÖNCE SATILMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal medya platformlarında kulübümüzün otobüsü olarak paylaşılan otobüs görüntülerine ilişkin açıklamamız aşağıdaki gibidir; Görüntülerde görünen otobüs 18.12.2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır."