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 | Eyüp Ensar Yeşil

Tahkim Kurulu'ndan cezalar geldi! Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan ile ilgili itirazları inceledi.

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Tahkim Kurulu'ndan cezalar geldi! Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan kararı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 21:40

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan'a PFDK tarafından verilen cezalara dair itirazları inceledi ve kararlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray A.Ş.’nin ve Başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/808 – K.2024-2025/1032 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin 19.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b, 38/2 ve FDT’nin 11/1 maddeleri uyarınca 3.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.’nin Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 19.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3, 38/1-a ile 38/2 maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11/1 ve 13 maddelerinin uygulanması suretiyle 34 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,
Trabzon Spor A.Ş.’nin ve Başkanı Ertuğrul Doğan’ın PFDK’nın 04.03.2025 tarih ve E.2024-2025/821 – K.2024-2025/1048 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca 168.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Trabzon Spor A.Ş.’nin 26.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 1.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Trabzon Spor A.Ş.’nin Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 26.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3, 38/1-a ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 23 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

- Trabzon Spor A.Ş.’nin Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 26.02.2025 tarihinde medyaya yaptığı beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir.

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