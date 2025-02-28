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 | Mutluhan Yildiz

Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezalarına indirim!

TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun Galatasaray maçında aldığı 4 maçlık men cezasını 2 maça düşürdü. Okan Buruk'un 1 maçlık men cezasında ise herhangi bir değişiklik yapmayan kurul, Buruk’a verilen 1 milyon 500 bin TL’lik para cezasını 500 bin TL’ye indirdi.

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Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezalarına indirim!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 21:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, derbi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 maç men cezası alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça düşürdüğünü duyurdu.

Ayrıca, Mourinho'ya verilen toplam 1 milyon 617 bin liralık para cezası da 558 bin 500 liraya indirildi.

Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Okan Buruk'la ilgili karar çıktı - 1. Foto

OKAN BURUK'UN 1 MAÇLIK CEZASI ONANDI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maçlık cezanın ise onandığı belirtildi. Okan Buruk'a verilen 1 milyon 500 bin liralık para cezası 500 bin liraya indirildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Pazartesi oynana dev derbide golsüz beraberlik çıktı.
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#Spor
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