Gana 1. Futbol Ligi ekibi Berekum Chelsea takım otobüsüne soyguncular tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Futbol dünyasını sarsan saldırı: Genç futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti Gana'nın Berekum Chelsea futbol takımının otobüsüne yapılan silahlı soygun saldırısında 20 yaşındaki futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti. Maskeli ve silahlı kişiler tarafından takım otobüsüne pusu kuruldu ve yol kapatıldı. Silahlı soyguncuların açtığı ateş sonucu Dominic Frimpong yaşamını yitirdi. Gana Futbol Federasyonu, Dominic Frimpong'un ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi. Federasyon, olayın koşullarına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı ile iletişim halinde olduğunu duyurdu.

DOMİNİC FRIMPONG HAYATINI KAYBETTİ

Berekum Chelsea'den yapılan açıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin takım otobüsüne pusu kurarak yolu kapattığı ve silahlı soyguncuların ateş açması sonucu Dominic Frimpong'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Gana Futbol Federasyonu ise taziye mesajı yayınlayarak 20 yaşındaki futbolcunun sevenlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Üzücü hadisenin tüm futbol camiasında şok etkisine yol açtığu belirtilen açıklamada, "Bu talihsiz olayın etrafındaki koşullara ilişkin soruşturmalar devam ederken federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı da dahil ilgili yetkililerle sürekli iletişim halindedir." ifadelerine yer verildi.a