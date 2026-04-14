Futbol dünyasını sarsan saldırı: Genç futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti

Gana 1. Futbol Ligi ekibi Berekum Chelsea'nin takım otobüsüne silahlı soyguncular ateş açtı. Saldırıda 20 yaşındaki futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

Futbol dünyasını sarsan saldırı: Genç futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 02:14
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 02:22

Gana 1. Futbol Ligi ekibi Berekum Chelsea takım otobüsüne soyguncular tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Gana'nın Berekum Chelsea futbol takımının otobüsüne yapılan silahlı soygun saldırısında 20 yaşındaki futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.
Maskeli ve silahlı kişiler tarafından takım otobüsüne pusu kuruldu ve yol kapatıldı.
Silahlı soyguncuların açtığı ateş sonucu Dominic Frimpong yaşamını yitirdi.
Gana Futbol Federasyonu, Dominic Frimpong'un ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Federasyon, olayın koşullarına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirtti.
Federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı ile iletişim halinde olduğunu duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

DOMİNİC FRIMPONG HAYATINI KAYBETTİ

Berekum Chelsea'den yapılan açıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin takım otobüsüne pusu kurarak yolu kapattığı ve silahlı soyguncuların ateş açması sonucu Dominic Frimpong'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Gana Futbol Federasyonu ise taziye mesajı yayınlayarak 20 yaşındaki futbolcunun sevenlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Futbol dünyasını sarsan saldırı: Genç futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Üzücü hadisenin tüm futbol camiasında şok etkisine yol açtığu belirtilen açıklamada, "Bu talihsiz olayın etrafındaki koşullara ilişkin soruşturmalar devam ederken federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı da dahil ilgili yetkililerle sürekli iletişim halindedir." ifadelerine yer verildi.a

