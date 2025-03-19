Takımlardan şaşırtan takviyeler! İşte ara transferdeki sürpriz hamleler

Ara transfer döneminde dünyadaki pek çok takımdan ilginç ya da iddialı hamleler geldi. İşte transfer sürecinin bitmesinin ardından şaşırtan ya da kayda değer dediğimiz takviyeler.
Ara transfer dönemi her zamanki gibi çok hareketli geçti ve pek çok futbolcu kulüp değiştirdi. Esasen ise süreç yaşanırken yıldız isimlerin kariyerlerini herkes gözetti ama bazı sporcular da sessiz sedasız yeni takımlarına dahil oldu. İşte futbol dünyasından dikkat çekmeyen ama önemli hamleler.
1-Sebastien Haller (Santrfor) | Borussia Dortmund ➔ Utrecht
2-Attila Szalai (Stoper) Hoffenheim ➔ Standart Liege
3-Naci Ünüvar (Sol kanat) | Ajax ➔ Twente
4-Loris Karius (Kaleci) | Newcastle United ➔ Schalke 04
5-Islam Slimani (Santrfor) | CR Belouizdad ➔ Westerlo
6-Donyell Malen (Sağ kanat) | Borussia Dortmund ➔ Aston Villa
7-Nordin Amrabat (Sağ kanat) | AEK Atina ➔ Hull City
8-Dele Alli (10 numara) | Kulüpsüz ➔ Como
9-Naby Keita (Orta saha) | Werder Bremen ➔ Ferencvaros
10-Andre Horta (Orta saha) | Braga ➔ Olympiakos
11-Mergim Berisha (Santrfor) | Hoffenheim ➔ Augsburg
12-Eljif Elmas (10 Numara) | Leipzig ➔ Torino
13-Patrick Dorgu (Sağ kanat) | Lecce ➔ Manchester United
14-Andrea Belotti (Santrfor) | Como ➔ Benfica
15-Kelechi Iheanacho (Santrfor) | Sevilla ➔ Middlesbrough