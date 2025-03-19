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Spor
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Editor
 | Burak Ayaydın

Takımlardan şaşırtan takviyeler! İşte ara transferdeki sürpriz hamleler

Ara transfer döneminde dünyadaki pek çok takımdan ilginç ya da iddialı hamleler geldi. İşte transfer sürecinin bitmesinin ardından şaşırtan ya da kayda değer dediğimiz takviyeler.

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Takımlardan şaşırtan takviyeler! İşte ara transferdeki sürpriz hamleler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 22:06

Ara transfer dönemi her zamanki gibi çok hareketli geçti ve pek çok futbolcu kulüp değiştirdi. Esasen ise süreç yaşanırken yıldız isimlerin kariyerlerini herkes gözetti ama bazı sporcular da sessiz sedasız yeni takımlarına dahil oldu. İşte futbol dünyasından dikkat çekmeyen ama önemli hamleler.

ARA TRANSFERDE GERÇEKLEŞEN ŞAŞIRTICI HAMLELER

1-Sebastien Haller (Santrfor) | Borussia Dortmund ➔ Utrecht

2-Attila Szalai (Stoper) Hoffenheim ➔ Standart Liege

3-Naci Ünüvar (Sol kanat) | Ajax ➔ Twente

4-Loris Karius (Kaleci) | Newcastle United ➔ Schalke 04

5-Islam Slimani (Santrfor) | CR Belouizdad ➔ Westerlo

6-Donyell Malen (Sağ kanat) | Borussia Dortmund ➔ Aston Villa

7-Nordin Amrabat (Sağ kanat) | AEK Atina ➔ Hull City

Hull City, Nordin Amrabat'ı transfer etti

8-Dele Alli (10 numara) | Kulüpsüz ➔ Como

9-Naby Keita (Orta saha) | Werder Bremen ➔ Ferencvaros

10-Andre Horta (Orta saha) | Braga ➔ Olympiakos

11-Mergim Berisha (Santrfor) | Hoffenheim ➔ Augsburg

12-Eljif Elmas (10 Numara) | Leipzig ➔ Torino

Elmas il trasformista, nuova vita al Torino che spera nei suoi gol

13-Patrick Dorgu (Sağ kanat) | Lecce ➔ Manchester United

14-Andrea Belotti (Santrfor) | Como ➔ Benfica

15-Kelechi Iheanacho (Santrfor) | Sevilla ➔ Middlesbrough

Sıkça Sorulan Sorular

ARA TRANSFER DÖNEMİ NASILDI?
Dünyanın farklı bölgelerinde takviyeler yapan pek çok takım, futbol adına aktif bir transfer dönemi olmasını sağladı.
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#eljif elmas
#Transfer Haberleri
#Sebastien Haller
#Spor
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