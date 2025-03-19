Takımlardan şaşırtan takviyeler! İşte ara transferdeki sürpriz hamleler

Ara transfer döneminde dünyadaki pek çok takımdan ilginç ya da iddialı hamleler geldi. İşte transfer sürecinin bitmesinin ardından şaşırtan ya da kayda değer dediğimiz takviyeler.

Ara transfer dönemi her zamanki gibi çok hareketli geçti ve pek çok futbolcu kulüp değiştirdi. Esasen ise süreç yaşanırken yıldız isimlerin kariyerlerini herkes gözetti ama bazı sporcular da sessiz sedasız yeni takımlarına dahil oldu. İşte futbol dünyasından dikkat çekmeyen ama önemli hamleler.

ARA TRANSFERDE GERÇEKLEŞEN ŞAŞIRTICI HAMLELER

1-Sebastien Haller (Santrfor) | Borussia Dortmund ➔ Utrecht

2-Attila Szalai (Stoper) Hoffenheim ➔ Standart Liege

3-Naci Ünüvar (Sol kanat) | Ajax ➔ Twente

4-Loris Karius (Kaleci) | Newcastle United ➔ Schalke 04

5-Islam Slimani (Santrfor) | CR Belouizdad ➔ Westerlo

6-Donyell Malen (Sağ kanat) | Borussia Dortmund ➔ Aston Villa

7-Nordin Amrabat (Sağ kanat) | AEK Atina ➔ Hull City

8-Dele Alli (10 numara) | Kulüpsüz ➔ Como

9-Naby Keita (Orta saha) | Werder Bremen ➔ Ferencvaros

10-Andre Horta (Orta saha) | Braga ➔ Olympiakos

11-Mergim Berisha (Santrfor) | Hoffenheim ➔ Augsburg

12-Eljif Elmas (10 Numara) | Leipzig ➔ Torino

13-Patrick Dorgu (Sağ kanat) | Lecce ➔ Manchester United

14-Andrea Belotti (Santrfor) | Como ➔ Benfica

15-Kelechi Iheanacho (Santrfor) | Sevilla ➔ Middlesbrough