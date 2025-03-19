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Editor
 | Burak Ayaydın

Nicolo Zaniolo için transfer açıklaması! "Bonservis konusu en kolayı"

Galatasaray'ın Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklamalar geldi. Nicolo Zaniolo'nun genel sürecine dair bilgilendirmeler yapan İtalyan menajer Caiocondo Martorelli, oyuncusunun taktiksel olarak zorlandığını ifade etti.

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Nicolo Zaniolo için transfer açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 19:26

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo için transfer açıklaması geldi. Nicolo Zaniolo'nun menajeri Caiocondo Martorelli, Fiorentina için 16 milyon Euronun sorun olmaması gerektiğini ve İtalyan hücümcunun bu paralara değeceğini belirtti.

GALATASARAYLI NICOLO ZANIOLO İÇİN TRANSFER VE TAKTİK KONUSU

Zaniolo'nun Fiorentina kariyerine değinen Martorelli, "Bu onun için zor bir durum, bu sistemde acı çekeceği açık (3-5-2). Artık Palladino'nun (Fiorentina teknik direktörü) ona vereceği sürede değerini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaniolo'nun nitelikleri tartışılmaz ama bu sistemde zorlanıyor. Zaniolo en iyi performansını 4-3-3 ya da 4-2-3-1'de sağ kanatta oynadığında gösteriyor. 3-5-2'de ise zorlanıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca da transferle ilgili konuşan menajer, "Zaniolo, potansiyel olarak bu miktara değer. Eğer Zaniolo'ya inanmak istiyorsanız, 16 milyon Euroluk bonservis sorunların en küçüğü. Asıl sorun bu tip bir oyuncuya ne kadar yatırım yapmak istediğinizi anlamak." dedi.

Nicolo Zaniolo ile anlaşma tamam! Galatasaray'da transfer için geri sayım başladı | TGRT Haber

PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısını Atalanta'da geçiren ve ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, İtalya'da 28 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLU'NUN BONSERVİS MİKTARI NEDİR?
İtalyan hücumcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Eurodur.
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#Transfer Haberleri
#nicolo zaniolo
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