Galatasaray'ın Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklamalar geldi. Nicolo Zaniolo'nun genel sürecine dair bilgilendirmeler yapan İtalyan menajer Caiocondo Martorelli, oyuncusunun taktiksel olarak zorlandığını ifade etti.

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo için transfer açıklaması geldi. Nicolo Zaniolo'nun menajeri Caiocondo Martorelli, Fiorentina için 16 milyon Euronun sorun olmaması gerektiğini ve İtalyan hücümcunun bu paralara değeceğini belirtti.

GALATASARAYLI NICOLO ZANIOLO İÇİN TRANSFER VE TAKTİK KONUSU

Zaniolo'nun Fiorentina kariyerine değinen Martorelli, "Bu onun için zor bir durum, bu sistemde acı çekeceği açık (3-5-2). Artık Palladino'nun (Fiorentina teknik direktörü) ona vereceği sürede değerini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaniolo'nun nitelikleri tartışılmaz ama bu sistemde zorlanıyor. Zaniolo en iyi performansını 4-3-3 ya da 4-2-3-1'de sağ kanatta oynadığında gösteriyor. 3-5-2'de ise zorlanıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca da transferle ilgili konuşan menajer, "Zaniolo, potansiyel olarak bu miktara değer. Eğer Zaniolo'ya inanmak istiyorsanız, 16 milyon Euroluk bonservis sorunların en küçüğü. Asıl sorun bu tip bir oyuncuya ne kadar yatırım yapmak istediğinizi anlamak." dedi.

PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısını Atalanta'da geçiren ve ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, İtalya'da 28 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.