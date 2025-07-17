Talisca ayrılıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. Transfer sürecinde de oldukça hareketli bir dönem geçiren sarı lacivertli ekipte, sürpriz bir ayrılık konusu gündeme geldi.

FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ TEKLİF!

Bir önceki sezon Suudi Arabistan'ın Al Nasrr takımından büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca için kendi ülkesinden teklif geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen Flamengo takımı Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

2026 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan Talisca'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı oldukça merak konusu olurken, oyuncunun geleceği Jose Mourinho'nun vereceği rapora göre şekilleneceği öğrenildi.