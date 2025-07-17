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 | Emir Yücel

Talisca ayrılıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Yeni isimleri kadrosuna katan sarı lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da gündeme geldi. Fenerbahçe’ye Anderson Talisca için sürpriz bir teklif yapıldı. İşte detaylar…

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Talisca ayrılıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:10

yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. sürecinde de oldukça hareketli bir dönem geçiren sarı lacivertli ekipte, sürpriz bir ayrılık konusu gündeme geldi.

Talisca ayrılıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif

FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ TEKLİF!

Bir önceki sezon 'ın Al Nasrr takımından büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız oyuncu için kendi ülkesinden teklif geldi.

Talisca ayrılıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif

Brezilya basınında yer alan habere göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen takımı Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Talisca ayrılıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif

2026 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan Talisca'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı oldukça merak konusu olurken, oyuncunun geleceği 'nun vereceği rapora göre şekilleneceği öğrenildi.

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ETİKETLER
#Spor
#transfer
#suudi arabistan
#jose mourinho
#flamengo
#anderson Talisca
#Fenerbahçe
#Spor
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