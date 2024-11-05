Talisca çıldırttı, kararını veriyor! Üç büyüklerin beklediği haber

05 Kasım 2024 10:54 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:54

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca kariyeriyle ilgili kararını değerlendiriyor. Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr'ın yeni kadro planlamasında Talisca'ya yer vermek istemediği öne sürüldü. Yıldız futbolcu için kesenin ağzını açacak kulüpler sırada bekliyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen, taraftarı adeta sevinçten çıldırtan yıldız oyuncu için Süper Lig devleri pusuda. İşte detaylar...

Aldığı yıldızlarla futbol dünyasına damgasını vuran Al-Nassr yeni bir kadro yapılanmasına gitmek istiyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre yönetimin, Talisca ile yollarını ayıracağı belirtildi. Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı futbolla adından söz ettiren önce Çin'e transfer olan daha sonra da 8 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a imza atan yıldız futbolcunun Suudi Arabistan kariyeri sona eriyor.

Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini yenileyecek olan Al-Nassr yönetimi, Al Hilal'li şampiyonluk yarışında geride bırakacak bir kadro planlaması içine girmek istiyor. Arabistan'da yer alan yabancı kuralına takılan Al-Nassr'ın yabancı futbolcu transfer edebilmesi için kadrosunda yer açması gerekiyor. Yeni kadro planlamasında Al-Nassr'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca ile yolların ayrılması bekleniyor.

İSVEÇLİ GOLCÜ GYÖKERES LİSTEDE

Talisca'nın gönderilmesi sonrası kadroda yer açılması halinde Al-Nassr yeni golcü alacağı iddia edildi. Al Nassr'ın Sporting Lizbon'da fırtınalar estiren İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i listesine eklediği söyleniyor.

Gyökeres'in kariyer planlamasının Avrupa'da olmasından doalyı bu transferin zor olduğu ancak yıldız oyuncunun Suudi Arabistan ekinin listesinde bulunduğu belirtildi.

TALİSCA İÇİN SÜPER LİG DEVLERİNİN BEKLEDİĞİ HABER

Süper Lig’de adı üç büyüklerle anılan Talisca’nın hangi takıma gideceği merak konusu. 2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Talisca'nın gelecek transfer tekliflerine sıcak bakacağı ön görülüyor. Transfer döneminde özellikle de Fenerbahçe'nin Talisca ile yakından ilgilendiği fakat oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle transferden vazgeçildiği yazılmıştı. Galatasaray'ın da yıldız oyuncu için nabız yoklayacağı düşünülüyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta forma giyen Talisca 6 gol kaydetti.