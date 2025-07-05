Tammy Abraham’a partner olacak! Beşiktaş'tan Vikingli forvet hamlesi

Beşiktaş Tammy Abraham’a partner olmak için hem kanat hem de forvet oynayabilen bir yıldızın peşine düştü. Siyah-beyazlılar forvet hattını güçlendirmek için kiralık formülü düşünüyor.

Tammy Abraham’ı transfer eden Beşiktaş, forvete iyi bir partner arıyor. Hücum hattının güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar hem kanat hem de santrafor olarak oynayan Danimarkalı Kasper Dolberg'i listesine ekledi. Belçika'da Anderlecht'te oynayan 27 yaşındaki Kasper Dolberg'in kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

45 MAÇTA 24 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 45 resmi maçta 24 gol atarak dikkat çeken Danimarkalı yıldız, Almanya'dan da bazı kulüplerin listesinde bulunuyor. Abraham'ın yanında güçlü bir forveti daha kadrosunda bulundurmak isteyen Beşiktaş'ın Dolberg için kiralama teklifini sunacağı dile getirildi. 27 yaşındaki forvet için Abraham'daki gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Kara Kartal'ın detaylı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.



İSTİKRARIYLA ÖNE ÇIKTI

Kasper Dolberg, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Danimarkalı forvet, kariyeri boyunca Belçika'da Anderlecht'te 87 maçta 39 gol atarken 7 de asist yaptı. Dolberg, Hollanda'da Ajax döneminde 119 karşılaşmada 45 gol, 16 asistle oynarken, Fransa'da Nice'te 85 maça 24 gol, 7 asist sığdırdı.

DANİMARKA'NIN FORVETİ

Beşiktaş'ın hedefindeki Kasper Dolberg, Danimarka Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyiyor. Danimarka Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve EURO 2024'te şans bulan 27 yaşındaki Dolberg; bugüne kadar ülkesinin formasıyla 55 karşılaşmada 12 gol attı, 2 asist yaptı.



