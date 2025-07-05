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 | Bengül Arıca

Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Kyle Walker imzayı attı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız Kyle Walker Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Kyle Walker imzayı attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 15:28

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Kyle Walker'ın yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu tecrübeli savunmacı, Championship'ten 'e yükselen 'e transfer oldu. Burnley'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Walker ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Kyle Walker imzayı attı

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Son haftalarda adı sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kyle Walker’ın rotasının yeniden Premier Lig olması dikkat çekti.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

35 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca Sheffield United, Tottenham, QPR, Aston Villa, ve Milan formaları giydi. Manchester City'de geçirdiği 7.5 sezonda kupalarla dolu bir kariyere imza atan Walker, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Cup ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken, 4 kez de Premier Lig'de yılın takımına seçildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Kyle Walker imzayı attı


İngiltere Milli Takımı'nda 96 maça çıkan Kyle Walker, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda turnuva takımına seçildi.

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ETİKETLER
#manchester city
#transfer
#burnley
#premier lig
#Kyle Walker
#İngiltere Milli Takımı
#Spor
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