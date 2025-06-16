Kyle Walker ile anlaşma tamam: Fenerbahçe'de imza zamanı!

Fenerbahçe'ye Kyle Walker'dan olumlu cevap geldi. Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul eden Kyle Walker, 2 yıllık sözleşme istedi.
Fenerbahçe ve Kyle Walker arasındaki transfer görüşmeleri olumlu ilerledi. Fenerbahçe'nin, yıldız sağ bek Kyle Walker ile yakın zamanda resmen sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı ve Manchester City tarafının da gözden çıkardığı Kyle Walker, sarı lacivertli ekibe imza atmak istiyor. Halihazırda Fenerbahçeli yöneticilerden 2 yıllık sözleşme isteyen Kyle Walker'ın, takımın yaz kampında yer alacağı düşünülüyor.
Kış transfer döneminde Milan'a kiralanan Kyle Walker, geçen yıl İngiltere ve İtalya'da toplam 34 maça çıktı ve 2205 dakika süre aldı. Ayrıca iki takımda da hiç skor katkısı sağlayamayan Kyle Walker, Pep Guardiola tarafından 'gönderilecekler' listesine yazılmıştı.