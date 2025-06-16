Kyle Walker ile anlaşma tamam: Fenerbahçe'de imza zamanı!

Fenerbahçe ve Kyle Walker arasındaki transfer görüşmeleri olumlu ilerledi. Fenerbahçe'nin, yıldız sağ bek Kyle Walker ile yakın zamanda resmen sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE KYLE WALKER İLE İMZALIYOR

Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı ve Manchester City tarafının da gözden çıkardığı Kyle Walker, sarı lacivertli ekibe imza atmak istiyor. Halihazırda Fenerbahçeli yöneticilerden 2 yıllık sözleşme isteyen Kyle Walker'ın, takımın yaz kampında yer alacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞAN KYLE WALKER'IN SON DURUMU

Kış transfer döneminde Milan'a kiralanan Kyle Walker, geçen yıl İngiltere ve İtalya'da toplam 34 maça çıktı ve 2205 dakika süre aldı. Ayrıca iki takımda da hiç skor katkısı sağlayamayan Kyle Walker, Pep Guardiola tarafından 'gönderilecekler' listesine yazılmıştı.