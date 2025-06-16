Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra bir yeteneğe daha veda: Ayrılık kararı çıktı!

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra Bartuğ Elmaz için de ayrılık kararı çıktı. Genç yeteneklerden Yusuf Akçiçek’i yüksek bir bedelle gönderecek olan Fenerbahçe, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz’ın ise gelişim süreçlerinden memnun olmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra bir yeteneğe daha veda: Ayrılık kararı çıktı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 19:00

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek’in satılmasıyla birlikte, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz da takımdan gönderilecek. Genç yetenekler arasında Yusuf Akçiçek Fenerbahçe’ye yüklü bir bonservis girdisi sağlamaya hazırlanırken, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz ise şu an için beklenen ilerlemeyi gösteremedi.

FENERBAHÇE’DE YUSUF AKÇİÇEK VE EMRE DEMİR’DEN SONRA BARTUĞ ELMAZ DA AYRILIYOR

Fenerbahçe’de genç yeteneklere yatırım döneminde büyük tezatlar ortaya çıktı. Yusuf Akçiçek’in bir anda sahneye çıkıp parlamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin 25 milyon Euroluk transfer beklentisi oluşurken, potansiyelleriyle dikkat çeken Emre Demir ve Bartuğ Elmaz ise ‘gönderilecekler’ listesinde yer aldı.

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra bir yeteneğe daha veda: Ayrılık kararı çıktı!

FENERBAHÇE’DE EMRE DEMİR VE BARTUĞ ELMAZ TOHUMLARI FİLİZLENMEDİ

Emre Demir’i Barcelona’dan kadrosuna kattıktan sonra sürekli kiralayan Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz’ı da Marsilya’dan transfer etmiş ama yine kiralama yöntemine gitmişti. Bugün gelinen noktadaysa iki genç yeteneğin de genel performanslarından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz için transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra bir yeteneğe daha veda: Ayrılık kararı çıktı!

FENERBAHÇE’DEN MARIBOR’A KİRALANAN BARTUĞ ELMAZ’IN PERFORMANSI

Maribor ile bu sezon 19 mücadelede yer alan Bartuğ Elmaz, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Halihazırda Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son senesine giren Bartuğ Elmaz, Maribor’da da genel olarak beklentilerin uzağında kaldı.

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra bir yeteneğe daha veda: Ayrılık kararı çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE GENÇ OYUNCU YATIRIMLARI DEVAM EDECEK Mİ?
Sarı lacivertli yönetim, Avrupa pazarındaki yetenekli isimleri transfer etmek için çalışmalara devam ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alex De Souza'dan sürpriz imza!
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi: Trabzonspor'a dev teklif!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü!
ETİKETLER
#bartuğ elmaz
#bartuğ elmaz
#Fenerbahçe Transferleri
#Yusuf Akçiçek
#Transfer Haberleri
#Emre Demir
#Genç Yetenek
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.