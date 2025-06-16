Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra bir yeteneğe daha veda: Ayrılık kararı çıktı!

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra Bartuğ Elmaz için de ayrılık kararı çıktı. Genç yeteneklerden Yusuf Akçiçek’i yüksek bir bedelle gönderecek olan Fenerbahçe, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz’ın ise gelişim süreçlerinden memnun olmadı.

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek’in satılmasıyla birlikte, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz da takımdan gönderilecek. Genç yetenekler arasında Yusuf Akçiçek Fenerbahçe’ye yüklü bir bonservis girdisi sağlamaya hazırlanırken, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz ise şu an için beklenen ilerlemeyi gösteremedi.

FENERBAHÇE’DE YUSUF AKÇİÇEK VE EMRE DEMİR’DEN SONRA BARTUĞ ELMAZ DA AYRILIYOR

Fenerbahçe’de genç yeteneklere yatırım döneminde büyük tezatlar ortaya çıktı. Yusuf Akçiçek’in bir anda sahneye çıkıp parlamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin 25 milyon Euroluk transfer beklentisi oluşurken, potansiyelleriyle dikkat çeken Emre Demir ve Bartuğ Elmaz ise ‘gönderilecekler’ listesinde yer aldı.

FENERBAHÇE’DE EMRE DEMİR VE BARTUĞ ELMAZ TOHUMLARI FİLİZLENMEDİ

Emre Demir’i Barcelona’dan kadrosuna kattıktan sonra sürekli kiralayan Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz’ı da Marsilya’dan transfer etmiş ama yine kiralama yöntemine gitmişti. Bugün gelinen noktadaysa iki genç yeteneğin de genel performanslarından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Emre Demir ve Bartuğ Elmaz için transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.

FENERBAHÇE’DEN MARIBOR’A KİRALANAN BARTUĞ ELMAZ’IN PERFORMANSI

Maribor ile bu sezon 19 mücadelede yer alan Bartuğ Elmaz, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Halihazırda Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son senesine giren Bartuğ Elmaz, Maribor’da da genel olarak beklentilerin uzağında kaldı.