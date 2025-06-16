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 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü!

Emre Belözoğlu, İspanyol AS'a konuştu ve Fenerbahçe değerlendirmeleri yaptı. Ayrıca Arda Güler'den de detaylıca bahseden Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için şampiyonluk mesajı verdi.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 18:27

Fenerbahçe ve Arda Güler hakkında Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı ifadeler geldi. İlave olarak Fenerbahçe'deki Jose Mourinho performansına da değinen Emre Belözoğlu, beklentilerini anlattı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN JOSE MOURINHO İÇİN KRİTİKLER

“Jose Mourinho harika bir teknik direktör. Dünya çapında büyük bir isim. Varlığı Türk futbolu için değerli. Ama iyi bir sezon değildi, bir başarısızlıktı. İnsanların beklentileri vardı ve Mourinho geldiğinde beklentiler daha da arttı; çünkü o dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Çok üzgünüm ama onun için iyi bir yıl değildi.”

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü!

ARDA GÜLER ANALİZİ

"Arda'yı genç takımda 45 dakika izledim ve övgüler alıyordu. Ondan sonra onu A Takım'a çıkaran ve 16 yaşına gelmeden önce A Takım'la antrenman yapmasını sağlayan bendim. Bazıları bunun çok erken olduğunu, çok genç olduğunu söyledi. Ama ben sadece onu daha erken oynatmadığım için pişmanım. Şampiyonluk için oynuyorduk, maçlar çok sıkı ve karmaşıktı... Ama sadece bir pasla onun mükemmelliğe yakın özel bir oyuncu olduğunu görebiliyordunuz. Bu yeteneğe, bu ilahi yeteneğe, bu kadar genç yaşta geliştirilen tekniğe sahip çok fazla oyuncu göremezsiniz. O kendi başına parladı. Açıkçası dünyanın en büyük takımlarında oynamasını bekliyordum. Daha da iyi olacak. Her yıl gelişiyor. Her zaman gelişiyor. Bu yıl zaten harikaydı, ancak Xabi Alonso'nun gelişiyle çok farklı bir Arda göreceğiz. Gelişecek. Bu sezon daha yetenekli bir Arda göreceğiz. Onun karakterini biliyorum. Zorluklarla başa çıkmaktan zevk alır. Onları aşmaktan zevk alır. En zorlu dalgalarda sörf yapmayı sever. İnsanların beklentilerini karşılamaya çalışırsanız, kimseyi mutlu edemezsiniz. Ama dışarı çıkıp kendinizle rekabet ederseniz, herkesin size hayran olmasını sağlarsınız. Bence yıldızlar kariyerlerine bu şekilde yaklaşmalı."

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

"Fenerbahçe'yi sevenler olarak hepimiz her sene şampiyonluk kazanmasını isteriz. Oyunculuk yıllarımda kulübe olan sevgim daha da güçlendi. Eminim ki bu isteğimi (şampiyonluk) yakında gerçekleştirebilecekler. Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe taraftarıyla birlikte bunu deneyimleyeceğim. Hiç şüphem yok."

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU TEKNİK ADAMLIK KARİYERİNE HANGİ TAKIMDA BAŞLADI?
Şu anda Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik direktör olarak kariyerine başlamış ve 10 mücadelede maç başına 2.30 puan ortalaması yakalamıştı.
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#antalyaspor
#arda güler
#emre belözoğlu
#Fenerbahçe Haberleri
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