Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi: Trabzonspor'a dev teklif!

Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi için çalışmalar başladı. Fenerbahçe yönetimi, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır için transfer kritiği gerçekleştiriliyor. Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır gözeten Fenerbahçe, an itibarıyla Trabzonspor'a 15 milyon Euroluk bir teklif sunmayı tasarlıyor.

FENERBAHÇE'DE TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN 15 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için Monaco'dan beklediği teklifi alamadığı süreçte, Fenerbahçe'den 15 milyon Euroluk bir hamle gelmek üzere! Uğurcan Çakır'ı şampiyonluk kadrosundaki kaleci olarak düşünen Fenerbahçe, Trabzonspor ile sürpriz transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERE NASIL YAKLAŞIYOR?

Trabzonspor kaptan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan ayrılmaya ve Avrupa'da oynamaya olumlu bakıyor. Halihazırda kulüplerin sürecini de gözeten Uğurcan Çakır, anlaşma sağlanması durumunda Fenerbahçe'de oynamayı da değerlendiriyor.