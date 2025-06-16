Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızını götürmek istiyor! Transferde sıcak saatler

Şampiyon Galatasaray gelecek sezon iddialı kadro kurmak için transfere hızlı başladı. Leroy Sane’yi transfer eden Galatasaray dünyaca ünlü yıldızları listeye ekliyor ancak kadrodan bazı oyuncular da gönderilmek isteniyor.

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Ara transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer edilen ancak hamle oyuncusu olmaktan öteye geçemeyen Ahmed Kutucu ile Arda Turan’ın başında olduğu Shakhtar Donetsk ilgileniyor.

AHMET KUTUCU'YA OLUMLU BAKIYORLAR

Eski teknik direktörü Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinin ilgilisine kayıtsız kalmayan Ahmed Kutucu'nun ayrılışına sarı-kırmızılılar da oldukça olumlu yaklaşıyor.

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Ahmed Kutucu, 18 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

