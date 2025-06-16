Alex De Souza'dan sürpriz imza!

İstanbul
Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan bir imza geldi. Antalyaspor'dan sonra kariyerine istediği gibi yön veremeyen Alex De Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.
Alex De Souza'nın yeni takımı resmen belli oldu. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex De Souza, kariyerine Operario Ferroviario'da devam edecek.
Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.
Akdeniz ekibindeki dönemine dair açıklamalar yapan Brezilyalı, Antalyaspor'un transfer politikasını eleştirmiş ve verilen sözlerin tutulmadığını söylemişti.