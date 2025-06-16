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 | Burak Ayaydın

Alex De Souza'dan sürpriz imza!

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan bir imza geldi. Antalyaspor'dan sonra kariyerine istediği gibi yön veremeyen Alex De Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.

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Alex De Souza'dan sürpriz imza!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 18:34

Alex De Souza'nın yeni takımı resmen belli oldu. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex De Souza, kariyerine Operario Ferroviario'da devam edecek.

ALEX DE SOUZA'NIN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.

Alex De Souza'dan sürpriz imza!

ALEX DE SOUZA ANTALYASPOR YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Akdeniz ekibindeki dönemine dair açıklamalar yapan Brezilyalı, Antalyaspor'un transfer politikasını eleştirmiş ve verilen sözlerin tutulmadığını söylemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEX DE SOUZA'DAN SONRA ANTALYASPOR'UN BAŞINA KİM GEÇTİ?
Kırmızı beyazlılar, Alex sonrasında Emre Belözoğlu ile çalışmaya başlamışlardı.
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ETİKETLER
#alex de souza
#Fenerbahçe Haberleri
#imzayı attı
#Operario Ferroviario
#Spor
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