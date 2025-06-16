Alex De Souza'dan sürpriz imza!

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan bir imza geldi. Antalyaspor'dan sonra kariyerine istediği gibi yön veremeyen Alex De Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.