Tatamide milli mücadeleler başlıyor

MUHABİR: TUBA GENCAY - Milliler, ilk olarak Almanya’nın Rhine-Ruhr şehrinde 16-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FISU 2025 Dünya Yaz Üniversiteler Oyunları’nda (Universiade) ter dökecek. Burada taekwondo müsabakaları 17-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Daha sonrasında genç taekwondocular sahneye çıkacak ve Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 20-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) mücadele edecek. Üsküp’te taekwondo müsabakaları 23-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Son olarak ise genç para taekwondocular, tatamiye çıkacak ve İstanbul’da 21-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG) kapsamında para poomsae branşında Türkiye’yi temsil edecek.

Uluslararası organizasyonlarda temsil edecek milli sporcular şu şekilde:

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversiteler Oyunları

Kyorugi

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kg), Elif Sude Akgül (49 kg), Zeynep Taşkın (53 kg), Rüya Diler (57 kg), Şevval Çakal (62 kg), İkra Kayır (67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg), Esra Akbulak (+73 kg)

Erkekler: Alihan Kuru (54 kg), Enes Kaplan (58 kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kg), Berkay Erer (68 kg), Ömer Furkan Körpe (74 kg), Muhammet Enes Şahin (80 kg), Hüseyin Kartal (87 kg), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kg)

Poomsae

Gülsena Karakuyulu Ertunç, Muhammed Emir Yılmaz, Aykut Taşgın, Yusuf Emre Akbıyık, Furkan Bayrak

Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF)

Kadınlar: Damla Nur Yılmaz (44 kg), Zeynep Duru Kokoç (49 kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kg), Esila Deniz (63 kg), Elif Naz Köseoğlu (+63 kg)

Erkekler: Altuğ Gesge (48 kg), Emre Talha Evin (55 kg), Nusret Efe Çakır (63 kg), Buğra Coşgungönül (73 kg), Yusuf Efe Mızrak (+73 kg)

Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG)

Kadınlar: Büşra Emire (47 kg), Elif Hediye Demirkaya (47 kg), Tuana Çelik (52 kg), Şeyma Çenber (52 kg), Damla Nur Hanife (57 kg), Azra Tokmak (57 kg), Sümeyye Sude Öztunç (65 kg), Rümeysa Karagöz (65 kg), Melis Türk (+65 kg), Fatmanur Yoldaş (+65 kg)

Erkekler: Yusuf Eren Ay (58 kg), Enes Kalınbacak (58 kg), Hamza Tarhan (63 kg), Kerem Kıl (63 kg), Burak Serkan Senir (70 kg), Mehmet Ünal (70 kg), Emre Bulgur (80 kg), Adem Arda Özkul (80 kg), Osman Ertürk (+80 kg), Emir Özsaraç (+80 kg)