TBF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası!

TBF'nin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında yapılan ING Türkiye Kupası finalinde seyircilerin bu sezon ikinci kez "çirkin ve kötü tezahüratlar" yapması sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 120 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların aynı eylemi bu sezon ilk kez gerçekleştirdiği için Beşiktaş Fibabanka'ya da 60 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.