Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, mahkemelik olduğu eski futbolcusu Tete yüzünden tazminat ödeyecek.

2023 yazında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından sözleşmesini feshederek Galatasaray'a imza atan Tete'nin transferi, iki kulüp arasında krize yol açmıştı.

TETE KRİZİNDE UZLAŞMA SAĞLANDI

CAS'ta görülen davadan karar çıktı. Brezilyalı oyuncunun transferi nedeniyle iki takım arasında yaşanan krizde uzlaşma sağlandı.

GALATASARAY TAZMİNAT ÖDEYECEK

Buna göre Galatasaray, Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk'e tazminat ödeyecek. Sarı kırmızılıların ödeyeceği tazminat miktarı 1 milyon euro olarak belirlendi.

SARI KIRMIZILI KULÜPTEN AÇIKLAMA

Tete davasından çıkan karara ilişkin Galatasaray Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."