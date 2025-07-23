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 | Onur Kaya

Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek

Galatasaray ile Shakhtar Donetsk takımı arasında krize neden olan Tete transferiyle ilgili davada karar açıklandı. İki kulüp arasındaki anlaşmazlık CAS'taki davada uzlaşmayla sonuçlandı. Buna göre Galatasaray, Ukrayna ekibine tazminat ödeyecek.

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Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 06:55

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, mahkemelik olduğu eski futbolcusu yüzünden ödeyecek.

Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek

2023 yazında Ukrayna'nın takımından sözleşmesini feshederek 'a imza atan Tete'nin transferi, iki kulüp arasında krize yol açmıştı.

Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek

TETE KRİZİNDE UZLAŞMA SAĞLANDI

'ta görülen davadan karar çıktı. Brezilyalı oyuncunun transferi nedeniyle iki takım arasında yaşanan krizde uzlaşma sağlandı.

Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek

GALATASARAY TAZMİNAT ÖDEYECEK

Buna göre Galatasaray, Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk'e tazminat ödeyecek. Sarı kırmızılıların ödeyeceği tazminat miktarı 1 milyon euro olarak belirlendi.

Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek

SARI KIRMIZILI KULÜPTEN AÇIKLAMA

Tete davasından çıkan karara ilişkin Galatasaray Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tete davasında karar çıktı! Galatasaray tazminat ödeyecek

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."

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ETİKETLER
#galatasaray
#tazminat
#shakhtar donetsk
#tete
#cas
#fifa
#Transfer Krizi
#Spor
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