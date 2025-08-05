TFF 3.lig takımı 52 Orduspor'dan İŞKUR ilanı! İşte işe alım şartları

Türkiye önde gelen 31 lig arasında Avrupa’nın en yaşlı ligi olarak gösteriliyor. Türk takımlarının yabancı futbolcu oranı en yüksek takımlar olduğu belirtiliyor. Altyapıdan futbolcu yetişmemesi sorunu devam ederken bir Türk kulübünün futbolcu iş ilanı futbol severleri şaşkınlığa uğrattı.

52 ORDUSPOR'DAN İŞKUR'DA FUTBOLCU İLANI

TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü ilginç bir uygulamaya imza attı. 52 Orduspor İŞKUR'a futbolcu ilanı verdi, sosyal medya kullanıcıları ve iş arayanlar şaşırdı.

2025-2026 sezonu için dış transferleriyle dikkat çeken kulüp yine hedefini ligde şampiyonluk olarak belirlemişti. 52 Orduspor Futbol Kulübü’nün yeni transferler için İŞKUR’a verdiği ilan ortaya çıktı.

İLANA 9 BAŞVURU

İŞKUR’dan iş arama bölümüne giren kullanıcılar iş ilanı arama yerine futbolcu yazınca 52 Orduspor’un ilanıyla karşılaştı. 1 Ağustos tarihinde yayınlanan ilanın son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi. Spor52.com’da yer alan detaylarda 52 Orduspor Futbol Kulübü’nün verdiği ilana 3 günde 9 kişi başvuru yaptı.

Sosyal medyada İŞKUR ilanı viral olurken henüz resmi açıklama gelmedi.

ELON MUSK'A SESLENEN KULÜP

Daha önce stadyumda internet sorunu yaşayan 52 Orduspor yönetimi, bu sorunu çözmek için sıra dışı bir adım attı ve Elon Musk'tan yardım talep etmişti.

52 Orduspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu akşam Yeni Ordu Stadyumu'nda çok önemli bir maç oynayacağız ve yaklaşık 20.000 seyircimiz bizi destekleyecek. Maalesef alt yapı eksikliği nedeniyle 20.000 kişi bir araya gelince internet kullanılamaz hale geliyor. Sayın Elon Musk, Starlink uydularınızı bu akşam hayranlarımız için bize yönlendirebilir misiniz?" denilmişti.