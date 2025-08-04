Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş iddia: Cep telefonu ve 5G isyanı

Dünyaca ünlü futbolcu 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile ilgili yakınları tarafından çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Eski takım arkadaşı Al-Nassr ve Portekiz süperstarının cep telefonu takıntısından bahsetti.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI AÇIKLADI

Eski Portekizli takım arkadaşı Cedric Soares, Cristiano Ronaldo'nun uyurken telefonunu odasında bırakmaktan kaçındığını söyledi.

40 yaşında olmasına rağmen hala forma giyen eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, uzun kariyerini mümkün olduğunca formda kalarak uzatmak için beslenme ve uyku düzenini son derece ciddiye almasıyla tanınıyor.

Portekiz Milli Takımı'nda 25 kez Ronaldo ile birlikte forma giyen Cedric, beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan Ronaldo'nun kendisine uyku vakti geldiğinde telefonundan uzak durması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

RONALDO’NUN 5G SÖZLERİ

Cedric, ESPN Brezilya'ya şunları söyledi:

"Ronaldo belirli zamanlarda cep telefonunu kullanmayı bırakıyor. Uykusunu etkilediğini söylüyor, bu yüzden yatak odasının dışında bırakıyor. Bir ara bana, 'Cedric, 5G kullanamazsın çünkü uykunu etkileyebilir' demişti. İşte o zaman 5G çıktı. Hâlâ kullanıyor mu bilmiyorum ama x saat uyumak için sinyali engelliyormuş."