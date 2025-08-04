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 | Murat Makas

Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş iddia: Cep telefonu ve 5G isyanı

Al-Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş iddialar ortaya atılıyor. Eski takım arkadaşı, Ronaldo'nun cep telefonu ve 5G takıntısına ilişkin konuştu.

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Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş iddia: Cep telefonu ve 5G isyanı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:17

Dünyaca ünlü futbolcu 40 yaşındaki ile ilgili yakınları tarafından çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Eski takım arkadaşı ve Portekiz süperstarının takıntısından bahsetti.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI AÇIKLADI

Eski Portekizli takım arkadaşı Cedric Soares, Cristiano Ronaldo'nun uyurken telefonunu odasında bırakmaktan kaçındığını söyledi.

Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş iddia: Cep telefonu ve 5G isyanı

40 yaşında olmasına rağmen hala forma giyen eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, uzun kariyerini mümkün olduğunca formda kalarak uzatmak için beslenme ve düzenini son derece ciddiye almasıyla tanınıyor.

Portekiz Milli Takımı'nda 25 kez Ronaldo ile birlikte forma giyen Cedric, beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan Ronaldo'nun kendisine uyku vakti geldiğinde telefonundan uzak durması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş iddia: Cep telefonu ve 5G isyanı

RONALDO’NUN 5G SÖZLERİ

Cedric, ESPN Brezilya'ya şunları söyledi:

"Ronaldo belirli zamanlarda cep telefonunu kullanmayı bırakıyor. Uykusunu etkilediğini söylüyor, bu yüzden yatak odasının dışında bırakıyor. Bir ara bana, 'Cedric, kullanamazsın çünkü uykunu etkileyebilir' demişti. İşte o zaman 5G çıktı. Hâlâ kullanıyor mu bilmiyorum ama x saat uyumak için sinyali engelliyormuş."

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ETİKETLER
#Futbol
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#Manchester United
#Spor
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