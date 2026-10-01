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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:38

TFF açıkladı: A Milli Takım kadrosuna 2 isim eklendi!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı kritik Belçika ve İtalya deplasmanları öncesinde kadroya iki genç takviye geldi. Ümit Milli Takım'da sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosuna dahil edildi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TFF açıkladı: A Milli Takım kadrosuna 2 isim eklendi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:38

Türkiye Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ümit Milli Takım forması giyen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Belçika ve İtalya maçlarının kadrosuna davet edildi.

HABERİN ÖZETİ

TFF açıkladı: A Milli Takım kadrosuna 2 isim eklendi!

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Ümit Millî Takım aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildi.
Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Ümit Millî Takım aday kadrosundaydı.
İki oyuncu, A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve İtalya maçları için aday kadroya alındı.
Emirhan ve Yusuf, 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Millî Takım'ın 2-2 berabere kalarak play-off vizesi aldığı maça 90 dakika çıktı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
TFF açıkladı: A Milli Takım kadrosuna 2 isim eklendi!

PLAY-OFF BİLETİNİN MİMARLARINDANDILAR

Genç yıldızlar, A Milli Takım çağrısı öncesinde Ümit Milli Takım'ın başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan kritik mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalarak Ay-Yıldızlılarımızın play-off turuna kalmasında önemli rol oynamıştı.

TFF açıkladı: A Milli Takım kadrosuna 2 isim eklendi!

KRİTİK VİRAJDA ŞANS BEKLEYECEKLER

Ay-Yıldızlı formayı ilk kez A Takım düzeyinde giyme heyecanı yaşayan iki genç yeteneğin, zorlu Belçika ve İtalya virajında teknik heyetten şans beklemesi öngörülüyor.

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