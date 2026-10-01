Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ümit Milli Takım forması giyen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Belçika ve İtalya maçlarının kadrosuna davet edildi.

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HABERİN ÖZETİ TFF açıkladı: A Milli Takım kadrosuna 2 isim eklendi! Ümit Millî Takım aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildi. Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Ümit Millî Takım aday kadrosundaydı. İki oyuncu, A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve İtalya maçları için aday kadroya alındı. Emirhan ve Yusuf, 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Millî Takım'ın 2-2 berabere kalarak play-off vizesi aldığı maça 90 dakika çıktı.

PLAY-OFF BİLETİNİN MİMARLARINDANDILAR

Genç yıldızlar, A Milli Takım çağrısı öncesinde Ümit Milli Takım'ın başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan kritik mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalarak Ay-Yıldızlılarımızın play-off turuna kalmasında önemli rol oynamıştı.

KRİTİK VİRAJDA ŞANS BEKLEYECEKLER

Ay-Yıldızlı formayı ilk kez A Takım düzeyinde giyme heyecanı yaşayan iki genç yeteneğin, zorlu Belçika ve İtalya virajında teknik heyetten şans beklemesi öngörülüyor.