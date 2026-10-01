TFF açıkladı: A Milli Takım kadrosuna 2 isim eklendi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ümit Milli Takım forması giyen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Belçika ve İtalya maçlarının kadrosuna davet edildi.
Genç yıldızlar, A Milli Takım çağrısı öncesinde Ümit Milli Takım'ın başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan kritik mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalarak Ay-Yıldızlılarımızın play-off turuna kalmasında önemli rol oynamıştı.
Ay-Yıldızlı formayı ilk kez A Takım düzeyinde giyme heyecanı yaşayan iki genç yeteneğin, zorlu Belçika ve İtalya virajında teknik heyetten şans beklemesi öngörülüyor.