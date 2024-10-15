TFF Başkanı açıkladı! 4 büyük kulübün başkanları televizyona çıkacak

15 Ekim 2024 19:55 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:01

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, aldıkları kararı açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​, Beşiktaş​ Başkanı Hasan Arat​ ve Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, siyah-beyazlı takımın stadyumunda bir restoran açılışında bir araya geldi.

ÖZBEK: DAVETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hasan Arat'a teşekkür ederek, "Bu kulüpler 100 yıllık çınarlar. Bizim çekişmek yerine bir mutabakatla ve bir anlayış içerisinde Türk futboluna hizmet etmekten başka bir amacımız olmamalı. İlk toplantımızı burada yapıyoruz. Hasan Bey'e bu daveti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ARAT: BU BULUŞMALARI SIKLAŞTIRACAĞIZ

Hasan Arat ise, "Dursun Özbek'in davetimize icabet etmesi çok kıymetlidir. Beşiktaş ve Galatasaray Türkiye'nin en büyük çınarlarından. Bizler ebedi dost ezeli rekabet eden kulüpleriz. Bunun bu şekilde devam etmesi önemlidir. Hepimiz kendi kulübümüzü tabii ki koruyacağız. Centilmenlik sınırını bozmadan bunu sürdüreceğiz. Bu buluşmaları sıklaştıracağız" dedi.

HACIOSMANOĞLU: HİZMET ETMEYE GELDİK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı konuşmada "Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Biz buranın patronu değiliz. Allah nasip etti ve biz de hizmet etmeye geldik. Biz de rahmetli Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi anılmak istiyorsak onlar gibi davranmamız lazım. Bizim de kurullar olarak hatalarımız var. Niyetimiz halis ve akıbetimiz de güzel olur inşallah." dedi.

TELEVİZYONA ÇIKACAKLAR

4 Büyük kulübün başkanları ile aldıkları kararı açıklayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağ olsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek. Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber 5'imiz bir televizyon programına çıkıp konuşacağız." diyerek sözlerine son verdi.