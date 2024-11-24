TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! 'İnanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz'

24 Kasım 2024 19:31 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 19:34

Sosyal medyada çıkan TFF Başkanı istifa ediyor haberlerine cevap veren Hacıosmanoğlu, "İnanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu​ Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​'nun istifa​ edeceğ hakkında çıkan iddialar​ sonrası resmi açıklama​ geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."