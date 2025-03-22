TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Macaristan Büyükelçisini ziyaret etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ay-Yıldızlı takımın UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçı için gittiği başkent Budapeşte'de Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu ziyarette bulundu.

Büyükelçilik konutundaki ziyarette Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun eşi Ekrem Ekşioğlu ve Başkan Hacıosmanoğlu'nun eşi Hatice Hacıosmanoğlu da yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'na nazik ev sahipliği için teşekkür ederek A Millî Takım forması takdim etti.

