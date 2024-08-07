TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan korsan yayın açıklaması

07 Ağustos 2024 12:20 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:33

2024 Paris Olimpiyatları’na katılmayan bir ülke de Rusya! Men cezası ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ROC yer almıyor.

2024 Paris Olimpiyatları’na katılmayan bir ülke de Rusya! Men cezası ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ROC yer almıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayıncı kuruluş beINSPORTS'a yaptığı açıklamada korsan yayınlara dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, gelecek sezon özel bir yazılım ekibiyle korsan yayının önüne geçeceklerini söyledi.

"KORSAN YAYINI KESECEĞİZ"

Önümüzdeki sezon korsan yayınlara karşı alınan önlemleri duyuran Hacıosmanoğlu, "Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt o yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz!" ifadelerini kullandı.

"HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK"

Süper Lig'de görev alan hakemlerin maaşlarını 2 katına çıkaracağını belirten Hacıosmanoğlu, Video Yardımcı Hakem uygulaması için "VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok." ifadelerini kullandı.

"TEK AMACIMIZ FUTBOLUN EĞLENCE OLDUĞUNU GÖSTERMEK"

Tek amacımız Türk futboluna barış ve kardeşliği getirmek. Bunun eğlence olduğunu göstermek. Milyonlarca genç örnek alıyor. Biz onlara güzel örnek olmak istiyoruz. Sadece futbolda değil, tüm ülkede kardeşliği güçlendirmek. Amacının dışına çıkmaya başladı spor. Biz bunu el birliğiyle, bunu tek başımıza yapamayız. Tüm kulüplere söylüyorum, futbolun patronu biz değiliz. Futbolun patronu kulüp başkanlarıdır. Futbol asıl patronu cefakar taraftarlardır. Onlar olmasa futbol olmaz.

"BEN YAPTIM OLDU DERSEN ÇÖZEMEZSİN"

Tek başımıza olacak iş değil. Çok büyük sorunlar var. Her ligin sorunlarını teknik ekipler kurarak kulüplerle istişare halinde, futbolun marka değerini koruyacak şekilde kararlar almaktır. Sorunlar çok ama bunları ortak noktada, amaç marka değerini yükseltmekse istişare halinde çözmek çok kolay. Ben yaptım oldu dersen çözemezsin. Amacımız bu şekilde Türk futboluna hizmet etmek.

"HAKEM MAAŞLARINI 2 KATINA ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Hakem arkadaşlarımızın aldığı paraya bakıyorsunuz... Onların hiçbir şeye ihtiyacı olmaması lazım. Çocuğunun okul taksidini, ev kirasını düşünmemeli. Bir galibiyete 6 milyon lira üstünde para alıyor kulüp. O hakem arkadaş niye doyurucu bir para almasın! Kulüp başkanlarıyla konuşuyoruz, onlar da feragat edecek. Onların şu anda artırdık, iki katına çıkarmayı düşünüyorum. Orada yanlış bayrağa düdüğe hem para hem puan gidiyor. Kafalarında maddi olarak soru işareti kalmasın, sahaya çıkıp adam gibi maç yönetsinler. Bizim çizgimizde gidenlerle devam edeceğiz. Çizgi dışına çıkanları evine göndereceğiz. Şahsiyetimizle oynuyorsa yaptırımlar bizim görevimiz.

MONTELLA İLE YOLA DEVAM

Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç. Bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder.