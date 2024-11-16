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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor'u ziyaret etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 18:14 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:15
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor&#039;u ziyaret etti!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile karşılaşacağı maç öncesi Kayseri'ye gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübünü ziyarette bulundu.

TFF Başkanı​ Hacıosmanoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde başkan Ali Çamlı​ ile bir araya geldi.

Milli maç hazırlıkları ve misafirperverlikten dolayı Çamlı'ya teşekkür eden Hacıosmanoğlu, kendisine milli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sarı-kırmızılı ekibin forması takdim edildi.

TFF heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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