TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor'u ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 18:14 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:15
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile karşılaşacağı maç öncesi Kayseri'ye gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübünü ziyarette bulundu.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi.
Milli maç hazırlıkları ve misafirperverlikten dolayı Çamlı'ya teşekkür eden Hacıosmanoğlu, kendisine milli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.
Ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sarı-kırmızılı ekibin forması takdim edildi.
TFF heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.
Kaynak: tgrthaber.com