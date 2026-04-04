TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na memleketinde ilgi

24 yıl aradan sonra gelen Dünya Kupası biletinin gururuyla memleketi Trabzon'a gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şehirde kahramanlar gibi karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , 'nın çeyrek asırlık Dünya Kupası hasretine son vermesinin ardından 'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehirde büyük bir coşku hakimken, Trabzon halkı başarılı hemşehrilerini bağrına bastı. İlk durak anne ve babasının kabri oldu Hacıosmanoğlu, Trabzon'a ayak basar basmaz ayağının tozuyla ilk olarak anne ve babasının mezarlığını ziyaret etti. Dünya Kupası'na katılma başarısının getirdiği büyük gururu ve mutluluğu ailesiyle paylaşan Başkan, kabir başında dua ederek duygusal anlar yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek asırlık Dünya Kupası hasretine son vermesinin ardından memleketi Trabzon'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Hacıosmanoğlu, Trabzon'a ayak basar basmaz ilk olarak anne ve babasının mezarlığını ziyaret etti.
Trabzon halkı, başarılarının mimarlarından biri olarak gördükleri Hacıosmanoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.
Futbolseverler, Hacıosmanoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Hacıosmanoğlu, hemşehrilerinin samimi desteğini görmenin en büyük gurur olduğunu belirtti ve bu başarıyla Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanacaklarını ifade etti.
Bu vefalı davranış, hemşehrileri tarafından takdirle karşılandı. 2002 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye'de, bu başarının mimarlarından biri olarak görülen Hacıosmanoğlu, Trabzon sokaklarında yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Fotoğraf için uzun kuyruklar oluştu Hacıosmanoğlu ile bu tarihi dönemi ölümsüzleştirmek isteyen Trabzonlular, adeta birbirleriyle yarıştı. Şehrin dört bir yanından gelen futbolseverler, ile fotoğraf çektirebilmek birbirleri ile yarıştı. Her yaştan taraftarın yer aldığı kalabalıkta, Hacıosmanoğlu vatandaşların ilgisini karşılıksız bırakmayarak herkesle tek tek ilgilendi ve sohbet etti. Hacıosmanoğlu, "Kendi evimizde, hemşehrilerimizin bu samimi desteğini görmek bizim için en büyük gurur. Bu başarı hepimizin" diyerek, Tabzon'dan aldığı bu büyük enerjiyle Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanacaklarını belirtti.

