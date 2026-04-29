TFF duyurdu! Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak tüm maçların aynı saatte başlayacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Haftanın en dikkat çeken maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması olacak.
9 MAYIS CUMARTESİ
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor