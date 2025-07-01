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 | Burak Ayaydın

TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray zirvede!

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon öncesindeki mali tabloları duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerinde Galatasaray zirvede yer aldı.

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TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray zirvede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 00:02

Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Tabloya göre Galatasaray, en çok yatırım yapabilecek kulüp konumunda yer aldı.

TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray zirvede!

TFF'DEN AÇIKLAMA

"30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı: Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2024-2025 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray zirvede!

Sıkça Sorulan Sorular

LİMİTLER NEYİ İFADE EDİYOR?
Mali tablodaki sınırlara uymayan kulüpler, ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.
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#Finansal Sürdürülebilirlik
#Spor
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