Fenerbahçe eski yıldızını istiyor: Jose Mourinho'dan sürpriz transfer raporu!

Fenerbahçe'de resmen eski yıldızın transferi konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimle görüştü ve Filip Kostic'in geri gelmesi için rapor verdi.

Fenerbahçe'de transfer hedefi yeniden Filip Kostic oldu. Fenerbahçe için kritik planlamalar yapan Jose Mourinho, deneyimli yıldızın tekrar takıma kazandırılmasını istedi.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN SÜRPRİZ TRANSFER RAPORU

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Filip Kostic için Jose Mourinho'dan şaşırtan bir transfer raporu geldi. Filip Kostic'in performansından memnun olduğunu belirten Jose Mourinho, deneyimli sol bekin transfer edilmesini istedi. Esasen ise Jose Mourinho, Filip Kostic'in gelecek sezondaki şampiyonluk yarışında kilit bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE'DE FILIP KOSTIC'E VEDA EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak forma giyen Filip Kostic, yönetimin kararı doğrultusunda takımda tutulmamış ve kulüpten ayrılmasına izin verilmişti.

FENERBAHÇE SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN JUVENTUS İLE MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe, Juventus ile sözleşmesinin son senesine giren Filip Kostic için tekrar transfer pazarlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE'DE FILIP KOSTIC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak forma giyen ve dönem dönem yüksek tempolu oyunlar oynayan Filip Kostic, 35 maça çıkmış ve 2 gol ile 9 asistlik önemli bir sol bek katkısı sağlamıştı.