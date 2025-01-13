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TFF, Lefter için anma mesajı yayımladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 22:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:41
TFF, Lefter için anma mesajı yayımladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i andı.

TFF, vefatının 13. yılında Fenerbahçe​ efsaneleri arasında yer alan golcü futbolcu Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı yayımladı.

TFF​'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 13. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

TFF, Lefter için anma mesajı yayımladı

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Kaynak: tgrthaber.com
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