TFF, Lefter için anma mesajı yayımladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 22:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:41
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i andı.
TFF, vefatının 13. yılında Fenerbahçe efsaneleri arasında yer alan golcü futbolcu Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 13. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com