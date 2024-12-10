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TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Dikkat çeken Rey Manaj kararı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 22:27 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 22:29
TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Dikkat çeken Rey Manaj kararı

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Sivasspor golcüsü Rey Manaj'ın listede olması dikkat çekti.

TFF​, PFDK​ sevklerini duyurdu. Beşiktaş​, Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk edilirken Sivasspor'da sarı kart gören Rey Manaj sevkler arasında yer almadı.

İşte ceza nedenleri:

Beşiktaş: "Çirkin ve kötü tezahüratı", "saha olayları"

Fenerbahçe: "Çirkin ve kötü tezahüratı", "saha olayları"

Galatasaray: "Çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi"

Trabzonspor: "Çirkin ve kötü tezahüratı", "saha olayları"

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Kaynak: tgrthaber.com
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