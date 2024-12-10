TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Dikkat çeken Rey Manaj kararı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 22:27 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 22:29
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Sivasspor golcüsü Rey Manaj'ın listede olması dikkat çekti.
TFF, PFDK sevklerini duyurdu. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk edilirken Sivasspor'da sarı kart gören Rey Manaj sevkler arasında yer almadı.
İşte ceza nedenleri:
Beşiktaş: "Çirkin ve kötü tezahüratı", "saha olayları"
Fenerbahçe: "Çirkin ve kötü tezahüratı", "saha olayları"
Galatasaray: "Çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi"
Trabzonspor: "Çirkin ve kötü tezahüratı", "saha olayları"
Kaynak: tgrthaber.com