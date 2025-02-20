TFF resmen açıkladı! Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Dursun Özbek'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı kulübün aktif başkanı Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk etti.

TFF'nin yaptığı açıklamasında, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracılığıyla yayımladığı açıklamada yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle Galatasaray'ın ve başkanı Özbek'in disipline gönderildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.