TFF Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!

07 Ekim 2024 20:45 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 20:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Gaziantep FK-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu da görüntüler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig​'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR​ kayıtlarını yayınladı.

Yayımlanan videoda Kasımpaşa​ ile Bodrum FK​ arasındaki maçta Mamadou Fall'ın attığı golden önceki pozisyonun incelenme görüntüleri yer aldı.

OFR'de incelenen başka pozisyon ise Başakşehir ile Kayserispor arasındaki mücadele oldu. Bu pozisyondaki penaltı iptalinin hakem konuşmaları netlik kazandı.

Birer golle berabere kalan Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesi de VAR kayıtları içinde yer aldı. İşte VAR ile maç hakemi arasındaki görüşme:

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ

VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.

Muhammet Ali Metoğlu: Bir dakika. Tamam, evet.

VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.

Muhammet Ali Metoğlu: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.

VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.

Muhammet Ali Metoğlu: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.

VAR: Doğrudur.