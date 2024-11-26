TFF'de 'istifa' toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iki gün önce aldığı karala TFF Başkanlığından istifa ettiği öne sürülmüştü. TFF'den yapılan resmi açıklamada istifa kararı yalanlanırken bugün ise Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Hacıosmanoğlu ve yönetimi yeni kararı aldı. İşte TFF'den çıkan son karar…
Son TFF Başkanlığı Seçiminde, Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun iki gün önce istifa kararı aldığı iddia edilmişti. TGRT Haber Stüdyoda Futbol yorumcusu Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı" diyerek haberi duyurmuştu.
TFF'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI!
İstifa iddialarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'da bulunan merkez binasında toplandı. Spor camiasının yakından takip ettiği toplantıdan Hacıosmanoğlu'na destek kararı çıktı.
Ersin Düzen'in haberine göre, istifanın söz konusu olmadığı belirtilirken yöneticilerin Hacıosmanoğlu'nun yanında olduğunu bildirdiği aktarıldı.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: DAHA DA GÜÇLENDİK
Arkasına desteği alan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da, herkese teşekkür ederek son günlerde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini ifade etti.
5 OY FARKLA GÖREVE GELMİŞTİ!
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024'te tarihinde gerçekleşen TFF Başkanlığı seçiminde Mehmet Büyükekşi'den 5 oy fazla alarak TFF Başkanı seçilmişti.
Tebrikler,yola devam,catlayanlar çatlasın
Fb ve Ali koçun kuklası oldunuz.bu hafta gs maçı hakemi hata yaparsa ne yapacaksın.morhinyo konuşuyor sende tık yok,ama Okan konuşunca cevap veriyorsun.olmaz yiğidim olmaz.