TFF'de 'istifa' toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi

26 Kasım 2024 18:02 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 18:07

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iki gün önce aldığı karala TFF Başkanlığından istifa ettiği öne sürülmüştü. TFF'den yapılan resmi açıklamada istifa kararı yalanlanırken bugün ise Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Hacıosmanoğlu ve yönetimi yeni kararı aldı. İşte TFF'den çıkan son karar…