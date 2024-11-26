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TFF'de 'istifa' toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Kasım 2024 18:02 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 18:07
TFF&#039;de &#039;istifa&#039; toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iki gün önce aldığı karala TFF Başkanlığından istifa ettiği öne sürülmüştü. TFF'den yapılan resmi açıklamada istifa kararı yalanlanırken bugün ise Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Hacıosmanoğlu ve yönetimi yeni kararı aldı. İşte TFF'den çıkan son karar…

Son TFF Başkanlığı Seçiminde, Mehmet Büyükekşi​'yi 5 oy farkla geçerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu​ Başkanı seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun iki gün önce istifa kararı aldığı iddia edilmişti. TGRT Haber Stüdyoda Futbol yorumcusu Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Başkanı​ Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı" diyerek haberi duyurmuştu.

TFF'de 'istifa' toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi - 1. Resim

TFF'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI!

İstifa iddialarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'da bulunan merkez binasında toplandı. Spor camiasının yakından takip ettiği toplantıdan Hacıosmanoğlu'na destek kararı çıktı. 

Ersin Düzen'in haberine göre, istifanın söz konusu olmadığı belirtilirken yöneticilerin Hacıosmanoğlu'nun yanında olduğunu bildirdiği aktarıldı.

TFF'de 'istifa' toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi - 2. Resim

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: DAHA DA GÜÇLENDİK

Arkasına desteği alan TFF Başkanıİbrahim Hacıosmanoğlu​ da, herkese teşekkür ederek son günlerde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini ifade etti.

TFF'de 'istifa' toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi - 3. Resim

5 OY FARKLA GÖREVE GELMİŞTİ! 

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024'te tarihinde gerçekleşen TFF Başkanlığı seçiminde Mehmet Büyükekşi​'den 5 oy fazla alarak TFF Başkanı seçilmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Spor sever28 Kasım 2024 17:37

Tebrikler,yola devam,catlayanlar çatlasın

Can28 Kasım 2024 14:54

Fb ve Ali koçun kuklası oldunuz.bu hafta gs maçı hakemi hata yaparsa ne yapacaksın.morhinyo konuşuyor sende tık yok,ama Okan konuşunca cevap veriyorsun.olmaz yiğidim olmaz.

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