Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

TFF'den A Milli Takım ile ilgili iddialara yalanlama

A Milli Takım'ın, 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GİRİŞ:
11.05.2026
23:10
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 23:10

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 'na doğru geri sayım sürüyor. da 2002 yılındaki turnuvanın ardından Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek.
A Milli Takım, 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Sosyal medyada A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair paylaşımlar gündem oldu.
TFF, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
TFF, doğru bilgilendirme için yalnızca kendi resmi kaynaklarının referans alınması gerektiğini belirtti.
2026 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala organizasyonda mücadele edecek ülkeler, kadrolarını açıklamaya başladı. Sosyal medyada, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

TFF İDDİALARI YALANLADI

Türkiye Federasyonu (), A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunun açıklandığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

