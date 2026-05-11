TFF'den A Milli Takım ile ilgili iddialara yalanlama

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürüyor. A Milli Takım da 2002 yılındaki turnuvanın ardından Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
2026 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala organizasyonda mücadele edecek ülkeler, kadrolarını açıklamaya başladı. Sosyal medyada, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunun açıklandığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.