TFF'den Beşiktaş-Galatasaray maçı için yabancı hakem açıklaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atanıp atanmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1'le geçen sarı kırmızılılar yoluna kayıpsız devam etti.

Gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kritik derbiyi hangi hakemin yöneteceği merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ DERBİDE YABANCI HAKEM İSTİYOR

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic büyük beğeni toplamış, Beşiktaş cephesi Galatasaray derbisini de yabancı hakemin yönetmesini talep etmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi. Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıpsmanoğlu, derbiyle ilgili çıkan yabancı hakem iddialarını yalanladı.

"KİMSEYE ASLA GİBİ BİR LAF SÖYLEMEDİM"

Henüz bir karar alınmadığını belirten ve konuya ilişkin değerlendirme yapılacağını söyleyen TFF Başkanı, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." dedi.

"KARARI BİRLİKTE ALACAĞIZ"

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." ifadelerini kullandı.